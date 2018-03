Incidente in Valassina a Briosco, ferita una ragazza

Lunghe code lunedì mattina in Valassina a causa di un incidente che ha coinvolto diversi veicoli. Il sinistro è avvenuto pochi minuti dopo le 8 nel tratto brianzolo compreso tra Briosco e Carpiano in direzione di Lecco.

Sul posto, subito dopo l'accaduto, sono accorsi i mezzi di emergenza del 118 con un'ambulanza preallertata in codice giallo e gli agenti della polizia stradale di Seregno.

Al momento non è nota la dinamica dell'incidente che ha coinvolto più di due mezzi. I sanitari del 118 hanno soccorso una ragazza di venticinque anni che è stata trasferita con una ambulanza in ospedale in codice giallo. Pesanti invece le ripercussioni sul traffico: nel tratto lunedì mattina si sono registrati rallentamenti e lunghe code.

La ricostruzione dell'esatta dinamica dell'accaduto è al vaglio della polizia stradale di Seregno.