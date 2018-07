Auto perde il controllo, schianto nella notte in Valassina

Incidente in Valassina nella notte di mercoledì. Un'utilitaria, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo nel tratto all'altezza del chilometro 16, in Brianza.

Il sinistro si è verificato alle tre di notte lungo la carreggiata in direzione Lecco. Secondo le prime informazioni risulta essere coinvolta una sola vettura. Il mezzo dopo aver perso il controllo ha impattato contro la barriera e ingenti sono stati i danni per la carrozzeria del veicolo.

Sul posto sono interevnuti i soccorsi insieme alla polizia stradale e al personale del Soccorso Stradale Agliata di Monza che si è occupato di recuperare il mezzo incidentato e ripristinare la circolazione.