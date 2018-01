Incidente in Valassina, coinvolti cinque veicoli: strada chiusa a Carate Brianza

Due incidenti a distanza di poche ore giovedì lungo la Valassina in Brianza. Dopo il primo sinistro, avvenuto tra Carate Brianza e Briosco, che ha coinvolto un camion e una vettura, a distanza di un paio d'ore, poco dopo le 14, all'altezza di Carate Brianza è avvenuto un secondo incidente.

Secondo le prime informazioni il sinistro ha coinvolto cinque veicoli nel tratto tra Carate Brianza e Verano in direzione nord. Sul posto, come riferisce l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza, sono giunti cinque mezzi di soccorso del 118 con quattro ambulanze e un'automedica insieme ai vigili del fuoco e alla polizia stradale di Seregno. I sanitari sono al lavoro e nel sinistro risultano coinvolte sette persone tra i 29 e i 78 anni le cui condizioni però non sembrano destare particolare preoccupazione. Al momento non è ancora nota la dinamica dell'incidente che è al vaglio degli agenti.

A dare comunicazione dell'incidente è stata Anas che ha reso noto che sulla strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” è temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Lecco/Sondrio in località Carate Brianza, a causa del sinistro.

"Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Carate Brianza (km 21,600). L’incidente ha coinvolto cinque veicoli" si legge nella nota.