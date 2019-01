Incidente in Valassina, uomo perde il controllo dello scooter e si schianta: è gravissimo

Grave incidente giovedì pomeriggio sulla Ss36, la statale Valassina. Alle 16.45, per motivi ancora in corso di accertamento, un uomo di cinquantotto anni che viaggiava a bordo di uno scooter ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato. Teatro dell'incidente è stato il tratto di strada tra le uscite di Carate Brianza e Verano, in direzione Nord.

Il 58enne, che è rovinato con violenza al suolo davanti al distributore di benzina, è stato soccorso da due equipaggi del 118, giunti sul posto con un'ambulanza e un elicottero. Il motociclista, stando a quanto appreso, al momento dell'arrivo dei soccorritori non era cosciente: è stato intubato e poi portato al San Gerardo di Monza, dove si trova ora ricoverato in prognosi riservata con numerosi traumi.

Sulla Valassina, a lungo chiusa per permettere l'intervento dei medici, hanno lavorato anche gli agenti della Polstrada di Milano, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Stando ai primissimi accertamenti, pare che il 58enne abbia perso il controllo dello scooter da solo e che nell'incidente non siano rimasti coinvolti altri veicoli.