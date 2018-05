Incidente sulla Valassina, si schiantano un'auto e un camion: traffico in tilt

Spettacolare carambola sulla Strada Statale 36, lungo la carreggiata Sud, nel tratto tra Carate e Seregno intorno alle 7.35 di questo giovedì mattina.

Almeno tre veicoli si sono scontrati, fra i quali un mezzo pesante condotto da un uomo di 48 anni. Le due auto - condotte rispettivamente da donne di 25 e di 50 anni - si sono completamente ribaltate in direzione opposta al senso di marcia.

Sul posto Areu ha inviato l'ambulanza del Soccorso di Seregno, ma al momento non sembra che le conseguenze per i conducenti siano particolarmente gravi. Intervenuta sulla scena del sinistro la Polizia stradale di Milano per i rilievi e per gestire l'emergenza, che ha causato e sta causando qualche disagio alla circolazione.