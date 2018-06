Seregno, camion bisarca perde un'auto mentre viaggia sulla Valassina: attimi di paura

Prima una bisarca che perde un'auto per strada, poi la vettura che impatta con new-jersey che divide le due carreggiate. Attimi di paura nel pomeriggio di mercoledì 27 giugno sulla Valassina a Seregno.

Tutto è accaduto intorno alle 15 quando il mezzo pesante (che viaggiava in direzione Milano) ha perso una Citroën C3. Non è ancora chiaro come sia potuto accadere. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale che hanno chiuso due corsie. L'incidente non ha causato né incidenti né feriti.