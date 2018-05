Incidente a Varedo, donna si ribalta in auto: soccorsa sessantenne

Incidente stradale a Varedo nella mattinata di venerdì. Una donna di sessantotto anni è stata soccorsa dopo un sinistro stradale in via Desio all'interno della sua vettura ribaltata.

Intorno alle 11 la Ford Ka su cui viaggiava la donna, proveniente dal centro e diretta verso la Valera, per cause ancora in corso di accertamento, forse per un malore o una distrazione, ha urtato con la ruota anteriore destra un secondo veicolo parcheggiato, un'Audi berlina.

L'utilitaria della signora, in seguito all'impatto, si è ribaltata su un fianco. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 che hanno allertato anche l'elisoccorso insieme a un'ambulanza, i vigili del fuoco da Desio e la polizia locale di Varedo.

Per fortuna le condizioni della signora sono poi apparse meno gravi del previsto e la donna, che è sempre stata cosciente, è stata trasferita in ospedale in codice giallo per gli accertamenti del caso. La dinamica del sinistro è ora al vaglio degli agenti del comando cittadino.