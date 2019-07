Perde il controllo e "vola" in moto sulla rotonda: grave un centauro di 36 anni

Grave incidente a Varedo nella notte tra giovedì e venerdì. Un motociclista di 36 anni, di Cesano Maderno, è caduto mentre era in sella alla sua moto. L’incidente è avvenuto in via Pastrengo, a Varedo.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Desio, il motociclista, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo della sua dueruote andando a finire contro una rotonda. Ora è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Gerardo di Monza.

A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Sono intervenuti anche i medici del 118 e la Croce bianca di Cesano Maderno che hanno trasportato d’urgenza il giovane in ospedale.