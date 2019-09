Incidente stradale a Varedo, uomo investito e soccorso in codice rosso

Grave incidente stradale nella serata di lunedì 9 settembre a Varedo. In via Pastrengo, fuori dall'Esselunga, un uomo di circa cinquant'anni è stato soccorso in codice rosso da un'ambulanza dopo essere rimasto coinvolto in un sinistro e investito da un'auto. Secondo una prima ricostruzione pare che l'uomo in moto.

L'allarme è scattato poco dopo le 19 e sul posto l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato un'automedica e un'ambulanza accorse in codice rosso. All'arrivo del personale sanitario l'uomo era in arresto cardiocircolatorio: il personale medico ha avviato immediatamente le manovre di rianimazione e, dopo la ripresa del battito, la vittima è stata intubata e trasferita a sirene spiegate all'ospedale Niguarda di Milano.

La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Desio che sono intervenuti in via Pastrengo e hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.