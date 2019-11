Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il guard-rail: 55enne soccorso in Valassina

Un'auto che improvvisamente sbanda e perde il controllo, schiantandosi contro il guard-rail e i soccorsi allertati in codice rosso. Potrebbe esserci un malore all'origine dell'incidente avvenuto nel pomeriggio di martedì 5 novembre in Valassina nel tratto tra Veduggio e Carpiano, in Brianza.

Pochi minuti prima delle 16 una vettura con al volante un uomo di 55 anni, per cause ancora in corso di accertamento è finita contro la barriera stradale. Secondo quanto al momento ricostruito pare che il veicolo abbia fatto tutto in autonomia senza entrare in collisione con altri mezzi. La dinamica però è ancora tutta da accertare e sul posto per effettuare i rilievi e gestire la viabilità in seguito al sinistro sono intervenuti gli agenti della polizia stradale.

L'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato sul posto un'ambulanza in codice rosso e l'elisoccorso: il 55enne è stato soccorso e accompagnato in ambulanza in codice giallo per accertamenti all'ospedale San Gerardo di Monza. Pesanti le ripercussioni sul traffico lungo le corsie in direzione Milano.