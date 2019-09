Auto perde il controllo e si schianta contro una recinzione: tre ragazzi incastrati tra le lamiere

L'auto che perde il controllo, esce fuori strada e colpisce un palo della luce per poi terminare la corsa contro una recinzione. Incidente stradale nel cuore della notte di sabato a Verano Brianza, in via Fiume.

Il sinistro è avvenuto poco dopo le tre del 7 settembre: a bordo del mezzo incidentato viaggiavano tre giovanissimi, due 21enni e un ragazzo di 23 anni. Sul posto, subito dopo lo schianto, sono arrivati i soccorsi del 118 intervenuti con quattro ambulanze e un'automedica preallertate in codice giallo.

In via Fiume sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Seregno e i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere dell'abitacolo due dei tre feriti, rimasti incastrati nella vettura incidentata. Due giovani sono stati trasferiti in codice giallo negli ospedali di Monza San Gerardo e Desio e un ragazzo invece è stato accompagnato in codice verde a Carate Brianza con ferite più lievi.

Le forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e sono in corso le indagini.