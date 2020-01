Incidente a Verano Brianza, travolta da un'auto mentre attraversa la strada: donna in ospedale

Incidente a Verano Brianza. Una donna di 88 anni è stata travolta da un'auto in via Preda nella mattinata di venerdì 24 gennaio.

Tutto è accaduto intorno alle 8.20, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione sembra che la donna stesse attraversando la strada quando è stata travolta da un'automobilista che stava viaggiando in direzione del centro cittadino.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 in codice giallo con un'ambulanza, la donna è stata accompagnata in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale di Carate Brianza, le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. Sul posto sono intervenuti sia i carabinieri della compagnia di Seregno sia gli agenti della polizia locale che stanno eseguendo i rilievi per determinare l'esatta dinamica del sinistro.