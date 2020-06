Incidente stradale a Verano Brianza, travolge e uccide ragazza di 25 anni

Incidente mortale nella notte tra martedì 2 e mercoledì 3 giugno a Verano Brianza. Poco dopo mezzanotte in via Comasina una ragazza di venticinque anni è stata travolta e uccisa da una Volkswagen Golf. Sbalzata con violenza sull'asfalto in seguito all'urto, la vittima è deceduta sul colpo. Inutili purtroppo i tentativi dei sanitari del 118 giunti in via Comasina con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso: per la giovane non c'è stato nulla da fare.

Insieme al personale medico inviato dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza a Verano Brianza sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Seregno e la polizia stradale. Il conducente del veicolo, un uomo di 32 anni, risulta sia stato sottoposto al test dell'etilometro per capire se si fosse messo al volante ubriaco. I rilievi sono stati affidati ai militari.

Seguiranno aggiornamenti.