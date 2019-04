Monza, anziana di 73 anni perde il controllo dell'auto e si schianta contro un'edicola

Ha perso il controllo della sua Volkswagen Polo e si è schiantata contro un'edicola. È successo nel pomeriggio di mercoledì 3 aprile in via Calatafimi a Monza, ferita una donna Diu 73 anni.

Tutto è accaduto poco prima delle 16, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Fortunatamente non è successo nulla di grave: la donna — l'unica ferita — è stata soccorsa dai sanitari del 118 e accompagnata in codice verde al pronto soccorso, le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Monza.