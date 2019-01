Incidente a Monza, donna travolta mentre attraversa la strada: trasportata all'ospedale

È stata accompagnata al pronto soccorso del San Gerardo la donna di 31 anni che nella mattinata di martedì 29 gennaio è rimasta ferita in un incidente stradale in via Gaetano Annoni a Monza.

Tutto è accaduto intorno alle 8 quando la donna, mentre stava attraversando la strada, è stata travolta da un mezzo. Inizialmente le sue condizioni sembravano disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Fortunatamente i traumi riportati dalla donna si sono rivelati meno gravi del previsto: è stata accompagnata in codice giallo al San Gerardo.

Per i rilievi che chiariranno la dinamica dell'incidente sono intervenuti sul posto gli agenti della polizia locale di Monza.