Suv fa inversione e viene centrato da una Golf: incidente in via Boccaccio a Monza

Due uomini di 37 e 47 anni al pronto soccorso, un Touareg e una Volkswagen Golf auto distrutte. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella serata di martedì 23 ottobre in via Boccaccio a Monza.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 21, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo una primissima ricostruzione sembra che lo schianto sia stato innescato dal suv che, secondo alcuni testimoni, avrebbe fatto inversione in un tratto dove non è consentito. Proprio durante la manovra il fuoristrada è stato centrato dalla Golf che stava sopraggiungendo.

Inizialmente le condizioni dei feriti sembravano serie, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice giallo. Fortunatamente nessuno dei due feriti ha riportato gravi traumi: sono stati accompagnati al San Gerardo in codice verde. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri del gruppo Monza.