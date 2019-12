Camion svolta e travolge ciclista in via Borgazzi, gravissimo uomo di 51 anni

Un camion che intento a svoltare non si accorge di una bicicletta e la travolge, facendo finire a terra un ciclista 51enne. Grave incidente stradale nella tarda mattinata di sabato a Monza.

Pochi minuti prima di mezzogiorno in via Borgazzi, all'altezza dell'intersezione con via Bettola, un autoarticolato mentre stava effettuando una manovra di svolta a destra ha investisto un uomo in sella alla bicicletta che proveniva dalla stessa direzione, pedalando verso Cinisello. Il ciclista, un cittadino marocchino residente a Monza, è finito a terra ed è stato soccorso in gravissime condizioni dal personale sanitario. Un'ambulanza lo ha trasferito a sirene spiegate all'ospedale Niguarda di Milano dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza.

Sul posto insieme al personale del 118 è intervenuta anche una pattuglia del servizio specialistico infortunistica stradale della polizia locale di Monza che ha effettuato i rilievi. Al conducente del mezzo pesante, un sessantenne di Napoli, è stata ritirata la patente subito dopo il sinistro.