Incidente stradale a Monza, schianto in via Borgazzi: moto prende fuoco

Lo schianto e la moto che prende fuoco dopo l'impatto. Incidente stradale con una Triumph a fuoco nella serata di domenica a Monza, in via Borgazzi.

Poco prima delle 21 all'altezza del civico 127, una Renault Clio e una moto si sono scontrate. Sembra che lo schianto sia avvenuto durante una manovra di inversione. La moto - per cause in corso di accertamento - è finita contro la fiancata del veicolo e in seguito all'impatto il centauro, un uomo di quarant'anni, è stato sbalzato a terra a distanza di qualche metro. Poi la dueruote ha preso fuoco.

Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia locale di Monza insieme ai vigili del fuoco e al personale del 118 con un'ambulanza e un'automedica. I sanitari hanno soccorso il motociclista, un uomo di 40 anni, e lo hanno trasferito all'ospedale Niguarda di Milano in codice giallo. Le fiamme sono state spente dai pompieri intervenuti sul posto.