Incidente in via Borgazzi, scooter finisce contro auto: soccorso 22enne

Incidente stradale nella serata di sabato 4 luglio a Monza. Poco dopo le 20 lungo via Borgazzi uno scooter con a bordo un ragazzo di 22 anni, addetto alla consegna delle pizze di una pizzeria, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto all'altezza del civico 84, a ridosso del Penny Market.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i mezzi del 118 con un'ambulanza e un'automedica preallertati in codice rosso insieme agli agenti della polizia locale impegnati nei rilievi per la ricostruzione della dinamica del sinistro. Un'ambulanza ha trasferito il 22enne in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza.