Incidente stradale in via Borgazzi a Monza, quattro feriti nello schianto tra due auto

Incidente stradale in via Borgazzi a Monza nella notte di domenica. Poco dopo mezzanotte, per cause ancora in corso di accertamento, due vetture si sono scontrate e quattro persone sono rimaste ferite nel sinistro che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze.

In via Borgazzi sono intervenute tre ambulanze e un'automedica preallertate in codice giallo che hanno soccorso due donne i ventisette e quarantatrè anni e due giovani di venticinque e ventotto anni che sono stati trasferiti nei vicini ospedali in verde e in giallo. Nell'impatto, molto violento, i veicoli hanno riportato ingenti danni.

Sul luogo del sinistro è intervenuta anche la polizia locale di Monza che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dianamica dell'incidente e accertare le responsbailità.