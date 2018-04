Monza, bimba travolta da un furgone mentre attraversa la strada per andare a scuola

Una bimba di 11 anni al pronto soccorso del San Gerardo con una ferita alla testa. È la conseguenza di un incidente avvenuto nella mattinata di giovedì 19 aprile in via Emilio Borsa a Monza mentre la piccola stava andando a scuola.

Tutto è accaduto poco prima delle 8, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza, quando la bimba è stata travolta da un furgoncino. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica, fortunatamente le condizioni della bimba non sono gravi: è stata accompagnata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale cittadino.

Secondo una prima ricostruzione della polizia locale sembra che la bambina stesse attraversando la strada sull'attraversamento pedonale.