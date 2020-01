Incidente stradale all'incrocio a Monza, auto si ribalta in via Borsa

Un'auto ribaltata e l'intervento dei mezzi di soccorso. Incidente stradale nella tarda mattinata di lunedì 27 gennaio a Monza, in via Borsa.

Il sinistro si è verificato all'altezza dell'intersezione con via Giacosa pochi istanti prima delle 13 e ha coinvolto due vetture. Una delle due auto, dopo lo schianto, si è ribaltata in mezzo alla carreggiata a diversi metri distanza dal punto di impatto. Sul posto insieme a una pattuglia della polizia locale sono intervenuti anche i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118 preallertata in codice giallo. Il mezzo di emergenza, attivato per due uomini di 24 e 38 anni, ha effettuato il trasporto in ospedale in codice verde.

Sul posto è intervenuto anche il Soccorso Stradale Agliata per rimuovere i mezzi incidentati e liberare la carreggiata per il ripristino della viabilità. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale monzese che ha effettuato i rilievi per ricostuire il sinistro e accertare le responsabilità.

L'incidente