Auto perde il controllo e si schianta contro il marciapiede: soccorsi in via Buonarroti

L'auto che perde il controllo, sbanda e si schianta contro il marciapiede. Un urto violento a causa del quale il passeggero che viaggiava accanto al conducente sull'utilitaria ha battuto la testa contro il parabrezza, sfondandolo.

Incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a Monza. All'altezza dell'intersezione tra via Buonarroti e via Foscolo, intorno alla mezzanotte e mezza una Fiat Cinquecento con a bordo due uomini di 29 e 38 anni, ha perso il controllo finendo la corsa contro un marcipiede. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con un'ambulanza e un'automedica in codice giallo insieme alla polizia e ai vigili del fuoco. L'uomo che viaggiava sul sedile passeggero è stato accompagnato all'ospedale San Gerardo di Monza per un trauma cranico.