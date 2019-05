Incidente in via Buonarroti, ragazzina di 16 anni investita mentre attraversa la strada

Una ragazzaina di sedici anni è stata investita giovedì sera a Monza mentre attraversava la strada in bicicletta. L'incidente è avvenuto poco dopo le 21.15 del 2 maggio, in via Buonarroti, all'altezza dell'intersezione con via Giotto da Bondione, a ridosso della farmacia.

Secondo una prima ricostruzione un'auto, condotta da una donna, ha investito la giovane mentre attarversava la strada in bicicletta. E' stata la stessa automobilista ad allertare i soccorsi che sono arrivati sul posto con un'ambulanza e un'automedica in codice giallo.

In via Buonarroti giovedì sera è intervenuta anche la polizia locale che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. La sedicenne invece è stata soccorsa e trasferita in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza.