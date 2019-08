Attraversa la strada e provoca un incidente poi si allontana: ferito un 25enne

Si sarebbe trovato davanti, all'improvviso, un uomo intento ad attraversare la strada nonostante non ci fossero strisce pedonali in quel tratto e così avrebbe frenato. E sarebbe stato tamponato violentemente dal veicolo che lo seguiva.

Incidente stradale nella mattinata di martedì a Monza, in via Buonarroti. Nel sinistro, avvenuto alle 11.20, sono rimasti coinvolti un furgoncino della ditta Sangalli, addetto alla pulizia delle strade, e un'utilitaria. Nello scontro è stato ferito un ragazzo di 25 anni, soccorso da un'ambulanza e trasferito in codice verde per accertamenti al Policlinico di Monza.

Sul luogo dell'incidente è intervenuta anche la polizia locale di Monza che ha efefttuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Nessuna traccia però del pedone, che pare essere una persona anziana, che si sarebbe allontanato prima dell'arrivo delle forze dell'ordine