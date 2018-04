Incidente in via Cantore, uomo investito: consigliere presta i primi soccorsi

Incidente stradale a Monza, in via Cantore, nel pomeriggio di lunedi'. Pochi minuti prima delle quindici un uomo di 48 anni è stato investito da un mezzo ed è rimasto a terra, sull'asfalto, ferito.

Il primo a prestare soccorso, in attesa dell'arrivo del 118 è stato il consigliere comunale monzese Nicolas Monguzzi, 23 anni il prossimo giugno.

"Appena ho svoltato in via Cantore ho notato il sinistro, non vedendo mezzi di soccorso mi sono fermato e ho trovato il signor Giovanni, se non ricordo male il nome, supino sull’asfalto, cosciente e collaborante che mi ha raccontato l’accaduto" racconta il consigliere comunale che per caso si è trovato a fronteggiare l'emergenza e ha scelto di dare una mano.

Volontario in Croce Rossa, presso il comitato di Villasanta, fin da quando aveva 18 anni, Nicolas, nella vita capogruppo in consiglio comunale per la lista civica Noi con Dario Allevi e studente di Giurisprudenza, ha prestato i primi soccorsi.

"Dopo l’esame testa-piedi mi sono concentrato su due ferite lacero contuse molto estese che interessavano fronte ed orbite medicandole mentre eseguivo l’immobilizzazione del rachide cervicale come da protocollo. Ho atteso i ragazzi dell’ambulanza mentre raccoglievo informazioni sanitarie sul ferito e al loro arrivo ho passato tutto nelle mani del capo equipaggio" ha raccontato, augurandosi che il 48enne rimasto coinvolto nel sinistro ora stia meglio.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Monza e un'ambulanza del 118 in codice giallo. I sanitari hanno trasferito l'uomo in ospedale al San Gerardo per accertamenti.

"Come cittadino prima e volontario poi ho fatto solo il mio dovere. Dovere che tutti i giorni in molti fanno" ha sottolineato Monguzzi, ricordando il prezioso impegno delle tante persone che quotidianamente si dedicano all'assistenza e al volontariato.

La ricostruzione della dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale di Monza.