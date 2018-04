Incidente in via Cantore, uomo investito da un'auto in ospedale

Incidente stradale a Monza, in via Cantore, nel pomeriggio di lunedi'. Pochi minuti prima delle quindici un uomo di 48 anni è stato investito da un mezzo ed è rimasto a terra, sull'asfalto, in attesa dei soccorsi.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Monza e un'ambulanza del 118 in codice giallo. I sanitari hanno prestato le prime cure mediche al pedone investito e hanno trasferito l'uomo in ospedale per accertamenti. Al vaglio della polizia locale la dinamica del sinistro e l'accertamento delle responsbailità.

Il 48enne risulta l'unica persona rimasta ferita nel sinistro, illeso l'automobilista.