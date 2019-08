Scontro all'incrocio tra due auto: soccorsi in via Cavallotti a Monza

Incidente all'incrocio mercoledì pomeriggio a Monza. Intorno alle 15.30, lungo via Mauri, all'altezza dell'intersezione con via Cavallotti, due auto si sono scontrate. Lo schianto è avvenuto all'incrocio, regolamentato da semafori.

Due le persone soccorse in seguito al sinistro: una donna di 32 e una di 35. Nessuna di loro fortunatamente ha riportato gravi conseguenze in seguito all'incidente ed entrambe hanno rifiutato il trasporto in ospedale. I primi ad accorrere sul luogo del sinistro sono stati i vigili del fuoco di Monza giunti dalla vicina caserma di via Mauri. In via Cavallotti era presente anche la polizia locale che ha effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro. All'origine del sinistro ci sarebbe il mancato rispetto da parte di uno degli automobilisti del semaforo rosso.

Sul luogo dell'incidente il 118 ha inviato un'ambulanza.