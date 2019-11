Incidente stradale a Monza, motociclista finisce a terra in via Cavallotti

Incidente stradale nella tarda mattinata di lunedì a Monza. In via Cavallotti un motociclista di cinquantuno anni è stato soccorso pochi minuti prima di mezzogiorno a causa di una rovinosa caduta legata a una manovra effettuata forse per evitare l'impatto con un Suv Peugeot che stava effettuando una inversione di marcia nel tratto.

In via Cavallotti, all'altezza del civico 38, insieme alla polizia locale sono intervenuti i mezzi di emergenza del 118 con un'ambulanza e un'automedica allertati in codice giallo. Il motociclista è stato soccorso e trasferito all'ospedale San Gerardo di Monza mentre è uscito illeso dal sinistro il conducente del fuoristrada. La dinamica dell'incidente è ora agli vaglio degli agenti della polizia locale del capoluogo brianzolo che hanno effettuato i rilievi e hanno gestito la viabilità nel tratto che è rimasta a lungo congestionata con lunghe code.