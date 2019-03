Furgone travolge due persone: incidente in via Cavallotti

Due persone sono state investite da un furgone a Monza nella mattinata di martedì 26 marzo. L'incidente è avvenuto in via Cavallotti, all'altezza dell'incrocio con via Pitagora, pochi istanti dopo le 8.30.

Sul luogo del sinistro si sono precipitati a sirene spiegate i mezzi di soccorso del 118 con due ambulanze e un'automedica preallertate in codice rosso insieme alla polizia locale. Secondo una prima ricostruzione un furgone, svoltando, ha investito due persone che stavano attraversando la strada: si tratta di un uomo di 68 anni e di una donna di 88. I due pedoni, soccorsi dal personale sanitario, sono stati trasferiti in codice giallo in ospedale.

La dinamica del sinistro è ora al vaglio degli agenti della polizia locale del comando di via Marsala che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare le responsabilità.