Mamma bambina travolte da un suv mentre attraversano la strada: ferita bimba di 2 anni

Prima l'incidente: il suv che travolge una mamma e la sua bambina che stavano attraversando la strada. Poi le sirene delle ambulanze e la corsa al pronto soccorso. Attimi di paure nella serata di martedì 4 settembre in via Cellini a Monza; ad avere la peggio è stata la bimba di due anni, accompagnata al San Gerardo.

Tutto è accaduto intorno alle 20 all'incrocio tra via Cellini e via Paisiello, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione sembra che la madre della bimba, quando è stata travolta dal mezzo, stesse attraversando la strada con in braccio la piccola.

La donna e la bimba sono state soccorse dai sanitari del 118, intervenuti con un'ambulanza e un'automatica. La piccola è stata accompagnata al pronto soccorso del San Gerardo in codice giallo, fortunatamente le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Per i rilievi che determineranno la dinamica dell'accaduto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Monza.