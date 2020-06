Incidenti stradali Agrate Brianza / Via Dante Alighieri

Grave incidente ad Agrate, malore alla guida: donna perde il controllo e si schianta in rotonda

Il sinistro nella mattinata di lunedì 1 giugno all'intersezione tra via Dante e via Kennedy. La signora, 80 anni, è stata trasferita d'urgenza in ospedale in codice rosso