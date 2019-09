Si schianta contro un'auto parcheggiata a Monza: carabinieri e soccorsi in via De Gasperi

Incidente stradale nella serata di giovedì 13 settembre a Monza. Intorno alle 22 in via De Gasperi una Ford, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con una vettura parcheggiata in strada, con a bordo un giovane.

Violento l'impatto che ha causato danni alla carrozzeria di entrambe le vetture. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con un'ambulanza insieme ai carabinieri della compagnia di Monza. Il ragazzo che al momento dello schianto si trovava a bordo dell'Audi in sosta è stato soccorso dal personale medico e trasferito in codice verde per accertamenti all'ospedale San Gerardo di Monza.