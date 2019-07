Perde il controllo e si schianta contro tre auto parcheggiate: incidente a Monza

Ha perso il controllo della Panda che guidava ed è finito contro tre auto in sosta, tamponandole violentemente. Incidente lunedì mattina intorno a mezzogiorno a Monza in via Della Giardina.

Un giovane di 19 anni, neopatentato, al volante di una Fiat Panda, pochi minuti dopo le 12, per cause ancora in corso di accertamento, è finito fuori strada, perdendo il controllo dei veicolo. L'utilitaria ha terminato la corsa a bordo strada, schiantandosi contro tre vetture parcheggiate nel tratto, tamponandole violentemente. A bordo dei mezzi fortunatamente non c'era nessuno e in via Della Giardina è intervenuta un'ambulanza del 118 in codice giallo per prestare soccorso al 19enne che è stato medicato sul posto senza bisogno di ricorrere alle cure dell'ospedale. Ingenti invece i danni alle vetture causati dal sinistro.

In via Della Giardina sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Monza impegnati nei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e i vigili del fuoco, allertati in via precauzionale poichè una delle due vetture tamponate era alimentata a Gpl.