Incidente all'incrocio, dopo lo schianto auto si ribalta in via Duca degli Abruzzi a Monza

Lo scontro e il ribaltamento, con un'utilitaria che è finita sul marciapiede. E' di due auto distrutte e per fortuna nessun ferito grave il bilancio dell'incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì a Monza in via Duca Degli Abruzzi.

Il sinistro stradale è avvenuto poco dopo le 18 del 17 giugno, all'altezza dell'intersezione con via Doria, in zona Triante. Le due vetture, per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrate, e in seguito all'urto una delle due vetture, una Mini, si è ribaltata, finendo sul marciapiede. Per fortuna in quel momento nel tratto non passavano pedoni.

Sul posto insieme ai soccorsi sono arrivati anche gli agenti della polizia locale del comando di via Marsala che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro e accertare le responsabilità. Pesanti i danni ai veicoli, andati distrutti, e le ripercussioni sul traffico nella zona. Per liberare la carreggiata e ripristinare la circolazione sono intervenuti anche gli uomini del Soccorso Stradale Agliata di Monza che hanno rimosso i mezzi incidentati.