Incidente in via Ferrari a Monza, schianto tra uno scooter e un suv Mercedes

È stato accompagnato al pronto soccorso del San Gerardo in codice giallo lo scooterista di 56 anni che è rimasto coinvolto in un incidente in via Ferrari all'altezza con via Foscolo a Monza nella serata di giovedì 8 agosto.

Tutto è accaduto intorno alle 23.20, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica dello schianto è al vaglio della polizia locale ma secondo una prima ricostruzione l'uomo, in sella a uno scooter Kymko, è rovinato a terra in seguito a una collisione con un suv Mercedes.

Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice giallo. Il 50enne è stato trasportato al pronto soccorso del San Gerardo con diverse fratture. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.