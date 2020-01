Incidente a Monza, tampona un'auto poi scappa: denunciato 27enne

Ha tamponato un'auto con a bordo madre e figlia e poi è scappato via, senza fermarsi per prestare soccorso ai feriti o accertarsi che stessero bene. E' successo nel tardo pomeriggio di lunedì a Monza, in via Foscolo. Qualche ora dopo - grazie a un'indagine "lampo" e alla testimonianza di una persona che era riuscita a vedere parte della targa del veicolo in fuga - gli agenti della polizia locale hanno bussato alla porta del giovane alla guida della Fiat Punto "pirata".

Il sinistro si è verificato intorno ale 18.30 quando una Citroen con a bordo madre e figlia da via Foscolo ha svoltato a sinistra per raggiungere via Della Lovera. A quel punto il mezzo è stato tanponato dalla Punto che si è subito allontanata.

La testimonianza e l'auto parcheggiata sotto casa

Sul luogo dell'incidente in pochi istanti sono giunti gli agenti della polizia locale del capoluogo brianzolo che hanno effettuato i rilievi per risalire al conducente in fuga. Fondamentale per le indagini è stata la dichiarazione di un testimone che aveva assistito al sinistro ed era riuscito ad annotare la targa parziale del veicolo. La sequenza è stata inserita immediatamenta nel database delle forze dell'ordine e sono risultate quattro vetture presenti in città e già note al comando di via Marsala per precedenti infrazioni o sinistri.

Il personale si è recato in via Giotto dove parcheggiata in strada c'era proprio la Fiat Punto dell'incidente con la carrozzeria ancora ammaccata dopo il recente schianto. Gli agenti sono riusciti a risalire al proprietario e al conducente che in quel momento era al volante del mezzo che ha confessato ed è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso. Si tratta di un ragazzo residente a Monza di 27 anni che già in passato era stato sanzionato per essere fuggito dopo aver provocato danni con un sinistro.

Le due donne rimaste coinvolte nell'incidente fortunatamente non hanno riportato gravi ferite.