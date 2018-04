Incidente stradale a Monza, dopo lo schianto auto si ribalta

Uno stop saltato, lo schianto all'incrocio e una vettura ribaltata. E' questo il bilancio dell'incidente che si è verificato nel tardo pomeriggio di Pasquetta a Monza, tra via Galvani e via Pacinotti.

Nel sinistro, avvenuto intorno alle 18.10, sono rimaste coinvolte una Bmw e un'Audi con a bordo tre persone, un quarantenne e due settantenni.

Secondo la prima ricostruzione della dinamica effettuata dagli agenti della polizia locale, accorsi sul posto, la Bmw che percorreva via Galvani in direzione di via Borgazzi non si sarebbe fermata allo stop a dare precedenza. Giunta all'altezza dell'incrocio con via Pacinotti sarebbe quindi stata urtata sul fianco destro dall'Audi che percorreva ivece via Guerrazzi in direzione di via Agnesi.

Dopo lo schianto la vettura si è ribaltata e sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Monza. Per prestare assistenza alle tre persone coinvolte nel sinistro in via Galvani sono accorsi anche i mezzi di emergenza del 118 con un'ambulanza e una automedica. Nessuno dei coinvolti fortunatamente ha riportato ferite significative.

Video - Schianto all'incrocio, auto si ribalta