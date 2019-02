Incidente a Monza, schianto tra un camion e un'auto in via delle industrie: traffico in tilt

Incidente in viale delle industrie Monza nel pomeriggio di lunedì 11 febbraio: un camion che trasportava pesanti bobine di carta si è schiantato contro una Citroen C3 e ha perso il carico.

Tutto è accaduto intorno alle 13.50, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo quanto riferito dalla polizia locale di Monza entrambi i mezzi stavano viaggiando in direzione Monza quando si è verificato l'incidente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e i vigili del fuoco. La donna alla guida della C3, una 50enne, è stata soccorsa e accompagnata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza; illeso, invece, il camionista.

Incidente in via delle industrie: traffico in tilt

Per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione del carico la polizia locale ha chiuso al traffico il sottopassaggio in entrambi i sensi di marcia e ciò ha causato code per diverse centinaia di metri. I vigili del fuoco, al lavoro con un'autogru, hanno impiegato circa tre ore per liberare la carreggiata dal carico rovinato sull'asfalto: bobine di carta da diversi quintali. Per il momento non è chiara la dinamica dell'incidente, al vaglio degli agenti.