Incidente a Monza, auto si ferma per svoltare: donna tamponata in via Lario

Incidente in via Lario lunedì mattina a Monza. Intorno alle 11.30 una donna al volante di una Ford è stata violentemente tamponata da un mezzo mentre era ferma, in attesa di svoltare.

La conducente aveva accostato a sinistra, sul lato della carreggiata in attesa di girare. Il tamponamento, molto violento, ha fatto accorrere sul posto gli agenti della polizia locale di Monza e i soccorsi del 118.

La signora coinvolta è stata medicata e trasferita in codice verde in ospedale al San Gerardo. Pesanti invece i danni all'autovettura distrutta nell'impatto.