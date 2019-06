Incidente a Monza, dopo lo schianto in via Lecco l'auto finisce sullo spartitraffico

Lo schianto e l'auto che perde il controllo e viene catapultata sullo spartitraffico. Incidente "scenografico" ma per fortuna senza gravi conseguenze per le persone coinvolte quello avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì a Monza, in via Lecco.

Erano da poco passate le 14 quando due vetture, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate nel tratto. In seguito all'urto un'utilitaria ha terminato la corsa sul cordolo che delimita carreggiata.

(L'incidente - Foto da Facebook/ A. Citterio)

Sul luogo del sinistro, insieme alle forze dell'ordine, sono arrivati anche i sanitari del 118 con un'ambulanza preallertata in codice giallo. Due le persone coinvolte nell'incidente: una donna di 33 e una signora di 65. Nessuna delle due risulta versare in gravi condizioni: l'ambulanza della Croce Verde Lissonese ha effettuato un solo trasporto in codice verde all'ospedale San Gerardo di Monza. I rilievi per la ricostruzione dell'esatta dinamica dell'incidente sono stati affidati ai carabinieri.