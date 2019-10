Perde il controllo e si schianta contro il guardrail: in auto anche bimbo di 3 anni senza seggiolino

L'auto che perde il controllo e si schianta contro il guardrail. Attimi di paura a Monza nella mattinata di sabato dove in via Marconi una vettura con a bordo una famiglia - padre, madre e bimbo di tre anni - è finita contro la barriera a bordo strada.

L'incidente è avvenuto intorno alle 10.30 del 12 ottobre e, secondo una prima ricostruzione, ha coinvolto una sola autovettura, guidata da un uomo albanese residente a Cinisello Balsamo.

Subito dopo il sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, in via Marconi è intervenuta una pattuglia della polizia locale di Monza insieme a due ambulanze in codice giallo. A bordo del mezzo, secondo quanto emerso, viaggiava anche un bambino di tre anni, figlio della coppia, senza alcun seggiolino o dispositivo di sicurezza adeguato.

Due ambulanze hanno accompagnato la famiglia, in codice giallo, al San Gerardo per accertamenti. Fortunatamente nessuno di loro ha riportato lesioni gravi. Nella giornata di sabato il personale del comando di via Marsala è intervenuto sulle strade cittadine per rilevare sei incidenti stradali, tra cui un investimento in piazza Carducci causato da un giovane alla guida di un'Audi che ha perso il controllo e travolto un passante.