Incidente stradale a Monza, auto si ribalta in via Monte Santo: paura per una 78enne

Incidente stradale in via Monte Santo a Monza venerdì mattina. Alle dieci del 13 settembre nel tratto sono intervenute le forze dell'ordine insieme ai soccorsi del 118 preallertati in codice rosso. In seguito a un sinistro stradale una Fiat Panda si è ribaltata in mezzo alla carreggiata. A bordo dell'utilitaria viaggiava una pensionata di 78 anni che è stata estratta dall'abitacolo dopo lo schianto.

In via Monte Santo è giunta un'ambulanza del 118 e un'automedica, insieme alla 78enne nel sinistro è rimasta coinvolta anche una ragazza di vent'anni alla guida dell'altro veicolo incidentato. L'anziana invece è stata accompagnata in ambulanza in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza. La dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale di Monza intervenuta per i rilievi.