Schianto in via Pergolesi a Monza, auto si ribalta: soccorsa una ragazza di 25 anni

Incidente stradale nella notte di martedì 29 ottobre a Monza. Poco dopo le due una Mini Cooper condotta da una ragazza monzese di 25 anni, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo e si è ribaltata in via Pergolesi, proprio nel tratto davanti all'ospedale San Gerardo.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con un'ambulanza in codice giallo insieme ai vigili del fuoco e alla polizia locale del capoluogo brianzolo che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. Nel sinistro l'auto ha riportato ingenti danni e sono state danneggiate anche le barriere di protezione del marciapiedi del tratto. Sul posto per liberare la carreggiata e ripristinare la viabilità nel tratto anche gli uomini del Soccorso Agliata. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso accertamenti ma non risultano coinvolti altri veicoli.

La ragazza ha riportato una prognosi di dieci giorni.