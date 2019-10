Incidente in via Rossino a Vimercate, tir carico di legno si ribalta in mezzo alla strada

Un camion ribaltato, parte del carico a terra e il camionista in ospedale. È il bilancio di un incidente avvenuto in via Rossino nella tarda mattinata martedì 22 ottobre.

Tutto è accaduto intorno alle 11.50, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale ma sembra che non ci siano altri mezzi coinvolti nell'incidente.

Inizialmente le condizioni del camionista, un uomo di 53 anni, sembravano gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica. L'uomo, estratto dai vigili del fuoco, è stato poi accompagnato in codice giallo al pronto soccorso di Vimercate.