Incidente stradale a Monza, centauro investe donna in bici in via San Gottardo

Incidente a Monza nella serata di mercoledì 23 maggio. Pochi istanti dopo le 19, in via San Gottardo, a due passi dal centro, una moto ha investito, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, una donna in sella a una bicicletta.

Il sinistro si è verificato all'altezza del civico 75: sul posto, insieme a due pattuglie della polizia locale, si sono precipitati anche i soccorsi del 118 con due ambulanze e un'automedica preallertate in codice rosso.

Entrambe le persone coinvolte, un uomo di 47 anni alla guida della moto e una donna di 49 in sella alla bicicletta investita, sono state soccorse e trasportate in ospedale in codice giallo.

L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale di Monza.