Auto perde il controllo in centro Monza: incidente domenica notte

Incidente in centro Monza nella notte tra sabato e domenica. Poco dopo le tre in via Vittorio Emanuele II, una vettura ha perso il controllo e si è schiantata contro una seconda auto che era ferma, in sosta, nel tratto.

Il sinistro è avvenuto pochi minuti dopo le tre di notte. Sul posto insieme a due ambulanze e un'automedica allertate in codice giallo sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Monza e gli uomini del Soccorso Stradale Agliata che si sono occupati della rimozione dei veicoli per liberare il tratto di strada. Nel sinistro sono rimasti coinvolti quattro ragazzi tra i 22 e i 25 anni, tre ragazze e un ragazzo. Per i quattro giovani coinvolti fortunatamente non ci sono state conseguenze serie: soccorsi dai sanitari, i ragazzi sono stati trasferiti negli ospedali di Monza e Vimercate per accertamenti.

La dinamica dell'accaduto è al vaglio del personale del comando di via Marsala che è intervenuto per i rilievi e gli accertamenti del caso. Secondo una prima ricostruzione a causare lo schianto sarebbe stata una Fiat 500 che avrebbe perso il controllo per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, finendo contro una vettura in sosta.