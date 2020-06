Incidente e ribaltamento in centro, al volante con alcol 5 volte oltre il limite: denunciato

Incidente stradale in centro Monza nella notte di domenica 7 giugno. Intorno alle tre due auto, una Opel Corsa con al volante un 32enne di Villasanta e una Jeep condotta da una 51enne di Lissone, si sono scontrate. Il sinistro è avvenuto in via Zucchi a ridosso dell'intersezione con via Manzoni e via Prina.

Dopo lo scontro, le cui cause sono al vaglio della polizia locale che si è occupata dei rilievi, il fuoristrada si è ribaltato e la donna è rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo senza possibilità di uscire da sola dalla vettura. I primi ad accorrere sul luogo del sinistro sono stati gli agenti della polizia di Stato che erano impegnati in centro città in un giro di controllo e si sono ritrovati sotto gli occhi l'incidente.

Subito hanno aiutato la donna a uscire dal veicolo mentre in via Zucchi sono giunti i soccorsi del 118 preallertati in codice rosso insieme ai vigili del fuoco e agli agenti della polizia locale del comando cittadino. Il personale si è occupato di effettuare i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente e il conducente della Opel Corsa è stato sottoposto al test dell'etilometro che, ha dato esito positivo con un valore di cinque volte oltre il limite. Nessuna delle persone coinvolte infine è stata accompagnata in ospedale e le condizioni sono risultate fortunatamente meno preoccupanti del previsto. Per il 32enne è scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente.