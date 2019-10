Schianto all'incrocio a Monza, incidente tra auto e moto in via Borgazzi

Incidente stradale a Monza, in via Borgazzi, nel pomeriggio di domenica 13 ottobre. All'altezza dell'incrocio con via Monte Ortigara un'auto e una moto si sono scontrate probabilmente a causa di un'infrazione al semaforo. La dinamica del sinistro è ancora da chiarire e i rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale di Monza.

Sul posto, intorno alle sedici, per soccorrere le persone coinvolte nell'incidente, sono intervenute due ambulanze del 118. Nello schianto sono stati feriti il motociclista, un uomo di 61 anni che è rovinato a terra in seguito all'urto, e una ragazzina di 17 anni che, secondo la prima ricostruzione, viaggiava come passeggera a bordo del veicolo. Nessuno dei due fortunatamente versa in gravi condizioni e le ambulanze sono ripartite alla volta dei vicini ospedali in codice verde. Sul posto anche il Soccorso Agliata di Monza che si è occupato della rimozione dei mezzi incidentati per il ripristino della viabilità nel tratto.

In corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica e accertare le responsabilità.