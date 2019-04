Incidente in via Buonarroti, investito 80enne in bici: trasportato in codice rosso al San Gerardo

Incidente stradale giovedì mattina a Monza. In via Buonarroti, pochi istanti prima delle 9.30, un uomo di ottant'anni è stato investito da un mezzo. Il sinistro si è verificato all'altezza del civico 58 dove sono accorse un'automedica e un'ambulanza del 118 insieme agli agenti della polizia locale.

Al momento dell'investimento l'uomo era in sella a una bicicletta e in seguito all'urto è finito a terra. Soccorso in codice rosso da un'ambulanza, l'uomo è stato trasferito a sirene spiegate in ospedale al San Gerardo di Monza.

Secondo le prime informazioni l'uomo avrebbe riportato un sospetto trauma al bacino e all'addome ma al momento del trasferimento nel nosocomio monzese risulta fosse sveglio e cosciente.